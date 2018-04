FOTOD | Austraalia avas Tallinnas oma esimese pop-up saatkonna

Välisminister Sven Mikser osales täna Tallinnas Austraalia esimese pop-up saatkonna* avamisel. Kohal viibis Austraalia suursaadik Eestis Kerin Ann Burns Ayyalaraju ning Skype´i vahendusel ka Austraalia välisminister Julie Bishop.

„Eesti ja Austraalia on head sõbrad ja partnerid, kes jagavad ühiseid väärtusi. Mul on äärmiselt hea meel, et Austraalia on otsustanud avada esimese niinimetatud pop-up saatkonna just Tallinnas,“ sõnas välisminister Sven Mikser. „See samm viib meie niigi konstruktiivse koostöö uuele tasandile. Eesti innovaatiline keskkond ja e-riigi areng kindlasti mõjutasid Austraalia otsust,“ ütles ta.

Välisministri sõnul pakub pop-up saatkonna avamine uudset kogemust mõlemale osapoolele. „Jälgime huviga pop-up saatkonna tegevust Tallinnas. Olen veendunud, et selline uuendusmeelne lähenemine osutub edukaks ning suurendab Austraalia nähtavust Eestis ja meie regioonis laiemalt,“ sõnas välisminister Mikser. Ta avaldas lootust, et Austraalia saab olema eeskujuks Eestis tegutsemiseks ka teistele riikidele.

Austraalia välisminister Julie Bishop teatas oma avasõnades, et Austraalia on samuti otsustanud liituda Eestis asuva NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskusega. „Tervitame Austraalia otsust kaasuda kompetentsikeskuse töösse,“ sõnas Mikser, lisades et Eesti näeb tugevat potentsiaali IKT-alases koostöös ka laiemalt.