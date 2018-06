FOTOD | Arborist õpetab, kuidas ära tunda näiliselt tervet puud, mis aga võib kergesti tuulega murduda

Tuul on sel nädalal murdnud Eestis sadu suuri puid, mis on kukkunud nii majadele kui autodele, põhjustades suurt rahalist kahju. Õnneks pole viga saanud inimesed, kuid see on olnud suuresti õnneasi. Arborist õpetab, kuidas kergesti selgust saada, milline puu võib ohtlik olla.

Mustamäel kukkus maja peale suur kask, mille murdumist oleks saanud kergesti ennetada ja puu varakult ise maha võtta. Arborist Harry Truu sõnul on fotolt selgelt näha näiliselt terve puu juurekaela mädanik.

„Kase murdumise põhjuseks oli äge mädaniku esilekutsuja lamesüsik(puuseen),” selgitas Truu. Tema sõnul on see juurekaelal asuv puuseen sageli märkamatu ja pealtnäha võib seda pidada maapinnaks. Seen on mügarliku kujuga, vanas eas süsimust ning näppude vahel laiali pudisev.

Truu märgib, et majaomanikel on mõistlik maja läheduses kasvavad puud regulaarselt üle vaadata. „Kui seal on miskit tavapäratut - näiteks on tekkinud seene viljakehad, siis on asi juba halb,” nentis arborist. Sel juhul peaks laskma puud kontrollida spetsialistil.