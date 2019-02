FOTOD | Anastassia Kovalenko nimetab plagiaadikahtlust poliitiliseks rünnakuks. Vaata ise, kas sellises mahus võõraste mõtete viitamata kasutamine ikka on õige

Ma olen õppimise fänn ja usun kindlalt, et just teadmistepõhine riik on Eesti edu võti. Mul ei ole kunagi otseselt vaja olnud magistrikraadi, liiatigi siis veel teist magistrikraadi. Ma olen tahtnud õppida ja olen teinud seda iseenda jaoks, ka oma magistritöödega olen näinud kõvasti vaeva just mina ise. Ma tunnen seda materjali läbi ja lõhki ning olen valmis tundide viisi sel teemal vaidlema. Ka mu mõlema töö juhendajad kinnitavad, et on näinud kõrvalt mu pingutusi ja progressi, mille üle on mul siiralt hea meel.

Aga kurvaks teeb mind teine asi. See kõik juhtub loetud päevad enne valimisi ning see ei ole juhuslik.

Igal juhul on fakt, et täna on see porine valimisvõitlus. Ei motiveeri see ei mind ega teisi noori inimesi poliitikasse minema ega poliitikutesse paremini suhtuma. Ja see on tegelikult väga kurb.

Last but not least, nagu öeldakse. Ajakirjanike uurimistööst on olnud ka üks kasu – selgub, et olen oma tööst tõepoolest välja unustanud viitele ühele olulisele allikale, kusjuures selleks allikaks on minu retsensendi Indrek Tibari varasem teadustöö. Uskuge mind, see on inimlik eksitus, sest keegi ei jätaks teadlikult oma tööst välja viidet retsensendi materjalidele. Piinlik lugu muidugi, aga tegijal juhtub ning kurioosseks teeb selle olukorra fakt, et ka Indrek Tibar ise minu tööd retsenseerides ei märganud seda puudust. Arusaadavalt on viga minu oma ja ma vabandan Indrek Tibari ees.

Sellised keerulised lood siis täna. Head sõbrapäeva, minu sõbrad!