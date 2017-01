FOTOD: Ametist lahkuvale Lõuna prefekt Tarmo Kohvile kingiti politseivärvides murutraktor

Lõuna prefekti ametist lahkunud Tarmo Kohv sai kolleegidelt kingituseks politseivärvides murutraktori.

"See sini-valge murutraktor on kingitus, mille Lõuna politseipere tegi tänutundest ametist lahkuvale prefektile Tarmo Kohvile. Liigutav lahkumispidu tõi kokku prefekti lähemad partnerid ja sõbrad ning tänusõnu jagati legendaarsele politseijuhile nii piisavalt palju, et mõnedel võttis koguni silma märjaks," kirjutas Lõuna prefektuur oma Facebooki lehel.

„Kaheksa aastat ja üks kuu on toonud väga võimsaid kordaminekuid, mille üle koos suurt uhkust tunda. Paratamatult on olnud ka valusaid tagasilööke, millest õppida. Nüüd, kus panen prefekti ameti maha ja asun uutele väljakutsetele, ütlen aitäh kõigile politseinikele ja teistele partneritele, kes on Lõuna-Eestis turvalisust taganud,“ ütles prefekt Tarmo Kohv.

Alates 1. veebruarist juhib Lõuna prefektuuri politseimajor Vallo Koppel ning Tarmo Kohv asub tööle politsei sideohvitserina Läti ja Leedu suunal.