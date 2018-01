Fotod: Ämaris maandus 12 USA hävituslennukit

Täna maandus Ämari lennubaasis Ameerika Ühendriikide rahvuskaardi hävitajate üksus, et osaleda rahvusvahelisel õhuvägede õppusel.

Ohio rahvuskaardi 112. hävitajate eskadrilli kuuluvad 12 hävituslennukit F-16 lendasid Ämarisse otse USA Toledo lennubaasist ilma vahemaandumisteta.

Õhuväe ülema kohusetäitja kolonel Riivo Valge sõnul on algav ühisõppus seitsmes omataoline Ämaris. "Õppustel on olnud erinevad üksused ja lennukitüübid ja sellepärast oleme harjutatud erinevaid lahingutegevuse elemente. Algava õppuse üheks eesmärgiks on

läbi harjutada õhuoperatsioone suuremate formatsioonidega. Selleks toome Eestisse appi ka kogenud Belgia õhuväe sihitajad, kes nõustavad Eesti õhuväge selliste operatsioonide elluviimisel," ütles kolonel Valge ja lisas, et saabuvat lennuüksust võib näha ka harjutamas koos Eesti ja NATO liitlaste maaväe üksustega ehk kaitseväelased harjutavad maa- ja õhuväe koostööd õhutulejuhtide kaasabil.

Märtsi keskpaigani kestva õppuse õhk-õhk harjutused toimuvad selleks ettenähtud harjutusaladel Lääne-Eesti ja saarte kohal ning mitte madalamal kui poolteist kilomeetrit. Õhk-maa harjutused peetakse aga kaitseväe keskpolügoonil, mille ümbruses võib toimuda ka madallende.

USA päritoluga mitmefunktsiooniline hävitaja F-16 Fighting Falcon on ühe mootoriga kerge lahingulennuk. Lennuki mitmefunktsioonilisus tähendab seda, et teda saab kasutada hävitajana õhuruumi kaitseks, ründelennukina maapealsete ja merel olevate objektide hävitamiseks, aga ka mitmesuguste luureülesannete täitmiseks.