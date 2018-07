FOTOD | Alam-Pedja looduskaitsealal põleb turbapinnas, lähedal asub ürgmets

Põlengualale on siirdumas roomiktransportöörid, kus on pumbad ja paagid peal. Tööd jätkab helikopter. Hetkel kustutab põlengut ainult kopter, aktiivselt põlevat pinda on umbes 11 hektarit. Päästeamet pole seni oma tehnikaga tulekahjukohale jõudnud, sest raba on pehme.

Lugeja foto