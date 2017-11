FOTOD | Aivar Riisalu astus IRList välja, temast saab Tallinna abilinnapea

IRL teatas täna, et Aivar Riisalu astus täna IRL-st välja seoses ettepanekuga asuda Tallinna ettevõtlus – ja innovatsiooni abilinnapea ametisse.

IRLi peasekretäri Priit Sibula sõnul käitus Riisalu korrektselt ja teavitas talle Keskerakonna poolt tehtud abilinnapea ametisse astumise võimalusest. "Aivari väljaastumine oli eelnevalt läbi räägitud. Arutasime temaga kujunenud olukorda, kahtlemata oli abilinnapeaks saamine talle kaalukas väljakutse," ütles Priit Sibul.

Kokkuleppel IRL-ga astub Aivar Riisalu välja ka Tartu linnavolikogust ja tema asemel saab vastavalt valimistulemusele IRLi volikogu liikme koha Jaak Nigul. Jaak Nigul on ettevõtja, Tarmeko KV OÜ juhatuse liige.

"Ettevõtjana tean, millist keskkonda on vaja luua selleks, et võimalikult paljudel inimestel oleksid võrdsed võimalused tegutseda ja olla edukad ettevõtluses. Tänaseks olen isiklikud ambitsioonid äris realiseerinud ning soovin nüüd oma teadmistega ettevõtluse arendamisse panustada," selgitas Riisalu.

Abilinnapeakandidaat lsõnas, et läheb uuele ametile vastu erakondlikult määratlemata. Isamaa ja Res Publica Liidust on Riisalu välja astunud, Keskerakonnaga abilinnapeakandidaat hetkel ei liitu, kuid ta ei välista seda. "Olen alati leidnud, et Keskerakonna maailmavaade sobib Eestile ning tänaseks on muutunud palju sellist, miks erakonnast kunagi lahkusin," sõnas Riisalu.

Ühtlasi astub Riisalu tagasi ka IRL juhatusest.

Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu kogunes täna kell 15 arutama, kes saavad uues linnavalitsuses abilinnapeadeks.

Riisalu oli pikalt Keskerakonna liige, aga läks 2014. aastal IRLi. Kohalikel valimistel oli ta IRLi linnapeakandidaat Tartus. Tallinna munitsipaalpolitsei endine juht Monica Rand läheb aga Keskerakonna abilinnapeaks Tartus.