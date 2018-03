FOTOD | Aitäh! Vähiravifond "Kingitud elu" korraldas vabatahtlikele tänuõhtu

Reedel kogunesid vähiravifondi "Kingitud elu" vabatahtlikud ning suuremad toetajad restorani Umami tähistama fondi 4. sünnipäeva ja aasta jooksul kingitud elusid.

Vähiravifondi asutaja Toivo Tänavsuu sõnul oli õhtu eesmärk tänada inimesi, kes on panustanud aasta jooksul aega ja energiat fondi töösse. "Meil on põhjust tähistada seda, et tänu teile ning tuhandetele vähiravifondi panustajatele ei ole ükski fondi sihtgruppi kuuluv vähihaige jäänud hädavajaliku ravita," rääkis Toivo Tänavsuu. "Mul on hea meel ka selle üle, et fondil on tekkinud tugevad vabatahtlike rakukesed üle Eesti, näiteks Kuusalus, Pärnus ja Tartus."

Aasta aega fondi tegevjuhi ametis olnud Katrin Kuusemäe ütles, et see aeg on olnud täis rõõmu, õnnestumisi, nalja ning rutiinivaba töötegemist aga ka emotsionaalselt raskeid hetki. "See hetk, kui sa pead kustutama oma telefonist sulle juba nii tuttavaks saanud inimese numbri, saades aru, et ta ei helista sulle enam kunagi, on raske. Aga sa tead, et oled oma meeskonnaga endast andnud kõik."

Vähiravifondi nõukogu esinaine Rita Rätsepp meenutas fondi algusaegu, kui annetuste kogumine oli palju raskem. "Fond oli neli aastat tagasi täiesti tundmatu ja annetuste kogumisel tuli tihti ette olukordi, kus inimesed väljendasid skepsist ja isegi põlgust meie tegevuse suhtes. Kaheldi isegi, et kas teeme ikka ausat asja. Kuid me oleme järjekindlalt käinud oma teed – ausalt ja südamega ning tänaseks päevaks on fond enda vajalikkust väga selgelt tõestanud. Kui nüüd nähakse meie vabatahtlikke annetuskastidega, tullakse täiesti teadlikult nende juurde."

Nii nagu nelja-aastane laps on juba parajalt suur ja iseseisev – käib kindlalt, mõtleb iseseisvalt ja ütleb oma mõtted selgelt välja ja temaga tuleb arvestada, nii on ka fondiga, sõnas Rita Rätsepp. "Meid kuulatakse, meiega arvestatakse, meisse usutakse – me oleme olemas."

Rahvasaadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits tänas fondi selle eest, et tema ema sai tänu fondile kallihinnalist aega juurde. Oma tervituse edastasid Pariisist Skype’i vahendusel Agu ja Annika Uudelepp. "Ma ei oleks täna teie keskel kui fond ei oleks minu ravi mullu sügisel rahastanud," tõdes Agu Uudelepp. "Nagu näete on fondi mõju kandunud juba Eesti piiridest välja."

Tänuõhtul osales 60 inimest ning selle läbiviimist toetasid Umami restoran, loovagentuur Age McCann, automüüja Viking Motors Tammsaare ning heli- ja videotehnika rendifirma FunTIME.

Vähiravifond "Kingitud elu" toetas 2017. aastal 100 abivajajat, panustades nende ravidesse kokku üle 1,4 miljoni euro. Tänavu on fond kahe kuuga toetatud juba 40 inimese ravi.

"Sel aastal oleme sattunud suure surve alla, mistõttu kutsun kõiki eestimaalasi üles jõukohase püsiannetusega fondi panustama, et saaksime kõikidele abivajajatele kinkida lootuse, võimaluse saada parimat vähiravi, võimaluse elada või koguni terveneda," ütles Toivo Tänavsuu.

Toetamise võimalused leiab aadressilt www.kingitudelu.ee/annetajale.