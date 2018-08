FOTOD | Ahistamiskampaania püüab tähelepanu vägistamist naeruvääristavate piltidega

Eesti seksuaaltervise liidu eestveetud kampaania töötas tänavakampaania välja koos 50 koolinoorega, Instagrami suunatud kampaania töötati välja loovagentuuris Newton, kus sõnastati eesmärgid, mida kampaaniaga saavutada üritatakse. Instagrami kampaania on tõmmanud teiste seas naistevastase vägivalla vastu võitleja Sass Henno tähelepanu.

"Saate aru, sõbrad, et eesti seksuaaltervise liit, kes peaks noori kaitsma, tegeleb instagrammis praegu sellise debiilsuse jagamisega? Ja mulle tulevad kümned ja kümned kirjad, kuidas politsei saadab ohvrid mõnituste saatel minema, ja kiirabi pole purjus inimeselt nõus proove võtma jne. Mul on ühelt poolt iiveldustunne, kui loen, mida on nende tüdruktega teinud need korgi-vägistajad, aga teiselt poolt sama rõve on see, kuidas riik lihtsalt idioote palkab. See meemi teema on nagu mingi pro-rape kampaania," kirjutab Henno oma Facebooki profiili.

"Ta ei saa keelduda, kui ta pole ärkvel,", "Sorry, ma ei kuulnud, et sa ütlesid ei,", "Ära vaata naist nagu mingit objekti," on üksikud näited kampaaniale valitud sõnumitest, mida kord päevas meemimeistriks valitud Robert Juhkental Instagrami postitab.

Küsimusele, millist tagasisidet on kampaania saanud, vastas seksuaaltervise liidu kommunikatsioonijuht Katrin Salundi, et nende inimeste osakaal, kellele tundub kampaania ebasobilik, on marginaalne.