FOTOD: Aga valgusfoor? Tallinnas sadama lähistel said jalakäijad loota vaid õnne ja kullipilgu peale

Delfi piltnikule jäi eile silma, et Tallinnas sadamapiirkonna lähistel on ühes kohas ülekäigurada suisa ohtlik - vajalikus suunas foori pole. Linna poolt kinnitatakse, et süüdi on huligaanid.

Ületades Jõe tänavat Norde Centrumi suunas olid foorid olemas, kui aga tagasi tulla, tuli loota iseenda kullipilgu ja mõistvate autojuhtide peale. Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhatajaTalvo Rüütelmaa tänas info eest. "Fooripea oli olemas aga keegi huligaan oli selle valesse suunda väänanud. Praegu asi korras," kinnitas ta täna hommikul. Ta lisas, et kui taolist ohtlikku olukorda märgatakse, tuleks kohe helistada AS Signaali rikete telefonile 656 3535.