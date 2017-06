FOTOD | Aegna päästepunkt on valmis abi andma

Täna avati Aegna saarel sadamahoone-päästepunkt. Hoone hakkab pakkuma nii sadamateenuseid kui ka annab peavarju vabatahtlike reservpäästerühmale.

Päästjate ülesanne on tagada suviti ööpäevaringne esmaabiteenus, tuleohutus ja avalik kord Aegna saarel. Tänasel avaüritusel demonstreeriski päästerühm oma võimekust tulekahju korral operatiivselt tegutseda.

Esialgu oli kesklinna valitsusel kavas Aegna vana sadamahoone rekonstrueerida, kuid see tuli väga halva seisukorra tõttu hoopis lammutada. Eelmise aasta sügisel algas ehitus sisuliselt nullist ja valmis aastavahetuse paiku. Kevade jooksul tehti haljastustööd. Ehitus läks maksma veidi enam kui 147 000 eurot. Suurema osa ehk 107 739 eurot eraldas riik väikesaarte programmist, linnaosa omafinantseering oli ligikaudu 39 800 eurot. Tallinna linn toetab lisaks 5000 euroga hoone sisustamist mööbli ja vajalike töövahenditega.

Andres Anvelt, Taavi Pukk ja Priit Laos Foto: Tallinna Kesklinna Valitsus

"Kuigi esialgu kavandatust läksid tööd veidi kallimaks, tasub see investeering end igal juhul kuhjaga ära," ütles kesklinna vanem Taavi Pukk. "Päästevõimekus saarel on tõusnud täiesti uuele kvaliteeditasemele ja tänu sellele on nii kohalikud elanikud kui ka saarele saabuvad puhkajad hoitud ja kaitstud."

Aegna saar on tallinlaste seas üha eelistatum suvituskoht, kuhu pääseb Kalasadamast väljuva reisilaevaga "Vesta". Tallinlastele kehtib ka sel transpordivahendil tasuta sõidu õigus. Ülesõit kestab umbes tunni ja laev mahutab 47 reisijat. Igale väljumisele on kaks kohta reserveeritud ka Aegna saare elanikele.

Kesklinna valitsusel valmis äsja infovoldik, mis tutvustab nii eesti, inglise kui vene keeles Aegna saare vaatamisväärsusi.