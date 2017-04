FOTOD: Abilinnapea Arvo Sarapuu umbusaldamine Tallinna volikogus ebaõnnestus

Tallinna linnavolikogus toimus täna kell kolm erakorraline istung, kus ainsa päevakorrapunktina oli arutusel opositsioonierakondade esitatud umbusaldusavaldus Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule. Umbusaldust Sarapuule avaldada ei õnnestunud.

Sarapuu ise polnud täna istungil kohal, sest linnavolikogu esimees Kalev Kallo sõnul on ta haiglas.

Umbusaldusavaldusele oli allkirja andnud 26 saadikut 33-st opositsiooninäärist. Umbusalduse poolt hääletas volikogu saalis vaid 20 saadikut, ülejäänud opositsioonisaadikud polnud hääletuse ajal saalis. Küll aga hääletas umbusalduse avaldamise poolt hiljuti Keskerakonnast lahkunud Meelis Pai.

Sarapuu umbusaldamist juhtinud Madis Kübar (IRL) selgitas, et Tallinna prügimajandust juhtiva Sarapuu isiklikud ärihuvid samas sektoris on piisavaks põhjuseks, et teda umbusaldada. Taolised korruptiivsed skeemid peaksid olema tema sõnul euroopalikus pealinnas lubamatud.

Kallo kinnitas, et kõik keskfraktsiooni saadikud said kutse istungile kätte, aga kuna nad on tegusad inimesed, siis oli neil ka muud teha. Ta ütles, et elab Haaberstis ja tema prügivedu toimib väga hästi.

"Keskerakonna fraktsioon otsustas oma koosolekul erakorralisel istungil mitte osaleda, kuna fraktsioon ei toeta abilinnapea Arvo Sarapuu umbusaldamist," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Toivo Tootsen. "Keskerakonna saadikud on kõik väga kohusetundlikud tööinimesed ja opositsiooni poolt korraldatud mängudes me osaleda ei soovi," lisas Tootsen.