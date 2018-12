FOTOD | Aastakümneid pimeduses veetnud Maarja kirikus süüdati advendiajaks jõuluküünlad

Tartu Maarja kirikus on Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikme Toomas Savi eestvedamisel süüdatud jõuluvalgus. Jõulude vältel on kiriku aknad igal õhtul valged. Kes kiriku trepile piiluma läheb, näeb ukse akendest, et kiriku põrand on üles võetud ning seal valitseb juba ehitustööde ootus. Alates pühapäevast, neljandast advendist tasub kiriku uksel piiludes ka kõrvad lahti hoida. Uudishimulike kõrvu kostub aisakella kõlinat või vaikset jõulumuusikat. Just nõnda nagu kirikus kombeks.

Toomas Savi ütleb, et: „176. aasta vanuse Tartu Maarja kirikuhoone akendest võib jõuluajal märgata advendiküünalde valgust. See on tunnistus, et kirik on ärkamas oma uuele elule.

Tule Sinagi ja märka, tule ja aita taastada Tartu Maarja laulupeokirik.“

Maarja kiriku I ehitusetapp on peagi algamas

Novembris kuulutas Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus välja hanke kiriku sisevundamenditööde teostamiseks. Hange on lõppenud ning edukaks tunnistati AS Eviko pakkumus maksumusega 196 000+km. Ehitustöödega alustatakse jaanuari esimeses pooles.

Hanke raames lammutatakse senised rõdud, kiriku sees teostatakse väljakaeved, rajatakse vundamendi aluskihid ja vundamendid, osa seinu, kirikusaali kandev vahelagi, keldrilao lagi, trepid, ehitatakse ajutised avatäited kõrvalustele, II korrusel asuv kirikusaal saab ajutised piirded, samuti rajatakse peauksest kirikusaali ajutine käigutee.

Hilisemaks valmimistähtajaks on seatud 7.mai 2019, et Maarja kirikus saaks 20.juunil 2019 toimuda laulupeo 150.juubeliaasta kontsert.

Igaühel on võimalus olla kirikuehitaja