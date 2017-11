FOTOD | Aasta kodaniku tiitli pälvis jäätisevabrikant Rasmus Rask

Kultuuriminister Indrek Saar kuulutas täna, 27. novembril peetud kodanikupäeva tseremoonial aasta kodanikuks sotsiaalse ettevõtja ja kodanikuühiskonna aktivisti Rasmus Raski.

Tänavu oli aasta kodaniku konkursi moto „Kujundame tulevikku“, mis sai inspiratsiooni käimasolevast laste ja noorte kultuuriaastast.

Rasmus Rask on üks SA Kiusamisvaba Kool eestvedajatest ning tänavu sügisel eraalgatusena alustanud kolmkeelse keelekümblusprogrammiga põhikooli Avatud Kool asutaja. Samuti tegeleb ta noorte alkoholismiennetusega.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Rasmus Rask ühiskonna suhtes hooliv ja vastutustundliku ellusuhtumisega inimene. „Raski sõnadele järgnevad ka teod, mis paljuski on pühendatud just meie järelkasvule. Tunnustan vastset aasta kodanikku tema tähelepanelikkuse ja panuse eest aidata luua avatud ja ühtehoidvat Eestit, kus elavad julged ja hoolivad inimesed,“ lausus Saar.

Rasmus Rask ise sõnas, et aasta kodaniku tiitel on tema jaoks suur au ning see on märk, et teemad, millesse ta on viimastel aastatel panustanud, on Eesti ühiskonna arengu seisukohast olulised. „Tunnen, et olen täna õnnelik: mul on armastav perekond ning mul on omad väikesed ettevõtmised, mis on mulle tähenduslikud. Olen uhkusega Eesti kodanik. See tiitel annab mulle edasiseks jõudu ja indu,“ ütles Rask.

Aasta kodaniku aunimetusele esitati ühtekokku 27 kandidaati. Aunimetusega kaasneb sümboolne rahaline preemia ning Reti Saksa miniskulptuur „Ühiskonna õis“. Aasta kodaniku tava algatas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo 2003. aastal ning tänavu anti aunimetus välja 15. korda. Varasemate aasta kodanikega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi veebilehel.