FOTOD | Aasta isaks pärjati kuus last üles kasvatanud Meelis Sibrits

Meelis Sibrist on koos abikaasa Helmiga kasvatanud üles kuus last. "Viis nende lastest on kodutalust välja lennanud, hariduse saanud ja kooliteed alustanud," sõnas Siiri Oviir.

"Ma tahan tänade teid selle au eest, mille osaliseks ma olen saanud," ütles aasta isa ning tänas ka oma abikaasat. "Ilma temata ei oleks meil neid lapsi ning tema on kandnud lõviosa sellest raskusest," sõnas ta ja kinnitas, et ta on oma laste üle uhke. "Head isadepäeva kõigile, aitäh!"

Eesti Naisliit on Aasta isa tiitlit omistanud aastast 1998.

Aasta isaks võib kandideerida Eesti Vabariigi kodanik, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud koos abikaasaga vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ning on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

Aasta isa tiitel antakse traditsiooniliselt üle Eesti Naisliidu poolt isadepäeval Eesti Naislaulu Seltsi korraldatud kontsertaktusel Estonia kontserdisaalis. Aasta isale annab üle traditsioonilise kunstnik Kiira Mari-Anne Kadariku nahkköites „Kalevipoja” president.