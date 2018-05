Signe Falkenberg on kahe lapse, Kaspari ja Kaisa ema, ta on aastaid tegelenud invaspordi edendamisega.

Oma abikaasa Valeriga on Signe Falkenberg koos olnud 32 aastat, ning täna on tema sünnipäev.

"Olen hämmeldunud ja sõnatu, olen liigutatud," sõnas Falkenberg oma tänukõnes.

"Olen püüdnud oma töö- ja pereelu parimal viisil ühendada, ehk on õnnestunudki. Ma olen väga tänulik, et mind on märgatud ja aasta ema austava tiitli vääriliseks peetud," ütles ta.