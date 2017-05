FOTOD: Aasta ema Heli Veeber: ema peamine eesmärk on luua lapsele turvaline maailm

Aasta emaks valiti tänavu kolme täiskasvanud tütre ema Heli Veeber, kes töötab Järvama haiglas günekoloogina.

Veeber töötab Järvamaa haiglas juba 35 aastat. Arst on ka tema abikaasa, kes töötab anestesioloogina. Heli Veeber on juba ka vanaema.

Oma tänukõnes märkis ta, et on naistearstina olnud lugematu arv kordi olnud ema ja lapse esimese kohtumise juures. "Hetkest, mil vastsündinu väike keha antakse ema käte vahele ja nad teineteist näevad, saab alguse kõige tugevam inimeste vaheline side."

Veeber märkis, et emaks saamine muudab naist ja tema elu jäädavalt. "Peamiseks eesmärgiks saab lapsele turvalise maailma loomine."

Hiljem sõnas Veeber Delfile, et teadis tunnustusest juba nädalakese. Ta tunnistas, et on selle peale mõelnud iga päev. Võrreldes ajaga, mil ta ise oli noor ema, hindab ta, et tänapäeval on emad palju targemad. "Mul oleks oma tütardelt palju õppida," sõnas ta tagasihoidlikult.

Erinevalt varasematest aastatest oli Naisliidu aasta ema valimine tänavu suuremas meediafookuses, kuna kerkis arutelu, miks sobivad kandidaatideks vaid abielus naised.

Veeber märkis, et oleks tore, kui ühiskonnas oleks konsensus, kuidas emadepäeval emasid väärtustada.