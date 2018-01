FOTOD | Aasta arstiks pärjatud Karmen Joller kutsub tohtreid üles rohkem sõna võtma: mõistuse hääl peab peale jääma

Eesti Tervise Fond ning portaali www.arst.ee lugejad valisid Eesti Aasta Arstiks 2017 dr. Karmen Jolleri, kes töötab perearstina Kivimäe Perearstikeskuses.

"Doktor Karmen Jolleri puhul on tegemist aruka ja tasakaaluka arstiga, kes oma põhitöö kõrvalt perearstina selgitab nii meditsiinisüsteemi toimimist kui ka propageerib tervislikke eluviise ning püüab inimesi hoida ebateaduse poole pöördumisest. Arstid ja arstiteadus on meie kõigi teenistuses selleks, et meie elukvaliteeti paremaks teha ja meile hapras seisus nõu anda, loomulikult ärgitada ka ennetama erinevaid tekkida võivaid terviseprobleeme. Dr. Joller on siinkohal kindlasti olnud heaks eeskujuks," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

"Karmen Joller on arst, kelle kohta saab öelda, et ta teeb oma tööd pühendunult ning südamega," lausus Eesti Tervise Fondi juhataja dr. Eero Merilind. "Palju on neid arste, kelle jaoks töö piirdub ainult sellega, mis toimub arstikabineti seinte vahel ning valdkonna sees. Palju vähem on aga neid, kellel on energiat ja tahtmist avada oma töö tagamaid ning põhimõtteid ka laiemale avalikkusele – Karmen Joller on üks neid väheseid, kel on jaksu tegeleda põhjalikult nii oma patsientidega kui ka tervisealase teadlikkuse tõstmisega avalikus sfääris. Just viimast tõid esile samuti patsiendid, kes pidasid Karmenit kõige paremaks arstiks."

"Mulle on selline tähelepanu väga ootamatu – nii Aasta Arstiks valimine kui ka see, et mind valiti kolmandaks meditsiinimõjutajaks vähiravifondi juhi Toivo Tänavsuu ning Hambaarstide Liidu juhi Marek Vingi kõrval. Aga loomulikult on tore, kui keegi märkab ja tunnustab," sõnas dr. Karmen Joller.

"Kutsuksin arste rohkem avalikkuses sõna võtma, et mõistuse hääl ikka peale jääks. Avalikul sõnal on väga suur jõud. Vahel on keeruline küll, sest poriloopimist on päris palju. Aga ma ei mõtle pori loopimisele, sest püüan öelda vaid seda, milles täiesti kindel olen, ja elada nii, et süda on puhas. Tahaksin esile tõsta ka oma residentuuri juhendajat dr. Marika Plaksi. Tänu temale ju minust saigi see arst, kes ma täna olen," lisas Joller.

Karmen Joller lõpetas Tartu ülikooli arstiteaduskonna 2001. aastal ning peremeditsiini residentuuri aastal 2005. Ta on varem töötanud perearstina OÜ-s Meditiim ning Telliskivi Perearstikeskuses. Alates 2016. aastast töötab dr. Joller Kivimäe Perearstikeskuses.

Aasta Arsti kandidaate said esitada kõik patsiendid meditsiiniuudiste portaali www.arst.ee lehele, lõpliku valiku kandidaatide hulgast tegi žürii, kuhu kuulusid sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, perearst Eero Merilind, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa ning terviseteadlane Anu Kasmel. Aasta arsti valiti tänavu 16. korda.