FOTOD | Aadu Must: Janek Mäggi andis lootust, et homme otsustab valitsus tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada

Eile käis riigihaldusminister Janek Mäggi visiidil Kagu-Eestis, kus ta jõudis nii Võrru kui ka Tartusse ja Tabiverre, et käia puidurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni ees aru andmas ning osales Tabiveres toimunud protestimeeleavaldusel.

Tartu linnavolikogu puiduurafineerimistehase eriplaneeringu teemakomisjoni esimees Aadu Must ütles, et Mäggiga kohtumine põnev mõlemale osapoolele. "Meid viidi kurssi sellega, mis saab mõlemal juhul - nii siis, kui valitsus otsustab eriplaneeringuga jätkata ja ka siis, kui valitsus homme otsustab selle lõpetada," sõnas Must.

Must on optimistlik, et homme langetatav valitsuse otsus lõpetab eriplaneeringuga jätkamise ning täiendavaid uuringuid ei tehta. Seetõttu oli Mäggiga pikemalt juttu eriplaneeringu lõpetamisega seotud protsessidest.

"See ei ole võimalik, et valitsus sõidab teerulliga üle Eesti suuruselt teisest linnast ning selle elanikest," rääkis Must, "kuigi Tartu tahab väga olla kaasaaegne ning edukas linn, siis peame me valima selleks võimalusi, mis oleks meie linnale sobivad,".