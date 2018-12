FOTOD | Aadu Luukase sihtasutus andis missioonipreemia vähiravifondile „Kingitud Elu“

Lisaks olid nominetide seas Püha Johannese Kooli juhataja Liivika Simmul, EELK Usuteaduse Instituut, Vaba Rahva laul korraldaja ja EKRE ridadesse kuuluv Ülo Kannisto, ajaloolane Raivo Pullat ja kunstiajaloolane Marika Valk.

Peaauhinna suurus on 32 000 eurot ning ülejäänud viis nominenti saavd 6400 eurot.

Auhind on varem välja antud näiteks ka religioosse suunitlusega haridustegelasele Kersti Nigesenile ja pastor Toomas Paulile. Samuti on selle pälvinud Tallinna Lastehaigla toetusfond. Teiste hulgas on auhinnatud Vaino Väljast, Ingrid Rüütlit, Arnold Rüütlit ja Marju Lauristini.

2014. aastal määras sihtasutus preemia SA-le Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, mis tekitas paljudes arusaamatust ja protesti.