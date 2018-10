FOTOD | 92-aastane purjelaev Hoppet saabus koju

Kahemastilise kahvelkuunari reeder Pekka Rooväli kinnitas Saarte Häälele, et Toris asuvasse sadamasse jäämine on kindel plaan. Juuripidi on ta saarlane isa poolt, mõnel eluperioodil on teda Saaremaaga sidunud töö ning siin on tal ka palju sõpru.

Rooväli rääkis, et järgmiseks suveks on tal üsna suured plaanid: laeval saab korraldada igasuguseid üritusi, seda saavad külastada ka huvilised ning loomulikult plaanitakse väljasõite siinsetel vetel.

Pea 30-meetrine kaljas Hoppet on ainus Eesti puulaevameistrite ehitatud ja meie rannikuvete iseärasusi silmas pidades projekteeritud purjekas, mis tänapäeval veel seilab.