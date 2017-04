FOTO: Võru kalmistu lähedal olevat metsatukka kroonib roheline prügimägi

Jaanuari lõpus märkas tähelepanelik kodanik Võru kalmistu lähedal metsatukas rohelisi kilekotte, kuhu oli veel lisaks toodud ka muud prügi.

"Käisin seda platsi nüüd spetsiaalselt vaatamas, et tuvastada vähimaidki märke nn biolagunevate kilekottide lagunemisest. Paraku on mul tõsine kahtlus, et need pole biolagunevad kilekotid," selgitas probleemile tähelepanu pööranud Ere.

Ere on antud teemal suhelnud ka Võru linnavalitsusega ning selgitas, et tegemist on lehtede kogumiseks kasutatavate prügikottidega. Muud prügikotid on kodanike vale suhtumine ja halb harjumus. Kuigi Erele on lubatud, et lendlevat prügi koristatakse ning platsil hoitakse silma peal, on ta siiski nördinud, kuna tundub, et rohelised prügikotid ei taha kohe üldse kompostiks muutuda ning meenutavad metsa all pigem suurt prügihunnikut.

Viimati kirjutas Ere Võru linnavalitsusele 9. aprillil. Vastust pole aga tulnud.

