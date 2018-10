FOTO | Viljandlasi hirmutab tulnukareklaam. Reklaamibüroo: tahame tähelepanu püüda muidu märkamatuks jäävale reklaamtahvlile

"Kas tegemist tulnukaga või mõne muu elukaga, seda otsustab juba igaüks ise," kirjeldas plakatit Kenno Soo, Delfi fotograaf Viljandis. Plakati taga on reklaamibüroo Siris, kes on maandunud Viljandi. "Aga kas tegemist on sobiliku plakatiga Viljandi linna," küsis ta.

Eriti kõhedust tekitav on reklaam Soo sõnul pimedal ajal ja just laste seas. "On olnud juhtumisi, kus lapsed ei julge sealt mööda kõndida, kuna see on nii hirmus pilt," kirjeldas Soo viljandlaste õudu.

Reklaamtahvel asub Viljandi linna kõige tihedama liiklusega tänava ääres ja on Siris reklaamibüroo juhatuse liikme Risto Vanatoa sõnul mõeldud pikaajalistele välimeedia kampaaniatele. ""Oleme maandunud Viljandis" reklaami eesmärk oli tõmmata tähelepanu sellele konkreetsele reklaamtahvlile ning anda potentsiaalsetele klientidele teada, et oleme laienemas oma välimeedia võrgustikuga ka Viljandi linna," ütles Vanatoa.

Ta kirjeldas, et Sakala ajakirjaniku väitel ei ole seda reklaamtahvlit autoga liiklejatele märgata. "Kohalike tagasiside põhjal tuleb aga välja, et see reklaamtahvel on, eriti pimedal ajal, märgata juba väga kaugelt sest asub pika sirge lõpus oleva kurvi peal," ütles Vanatoa.