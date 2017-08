FOTO | Viking Line'i reis Helsingi hilineb mitu tundi

Laev jõudis viimaks Tallinna, et peagi ots ringi keerata ja Helsingi suunas startida.

Laevafirma Viking Line'i alus Viking FSTR pidi kell 20.15 Tallinnast Helsingi suunal startima, ent kella 21.40 paiku ootasid reisijad alles nõutult sadamas.

Üks lugeja andis teada, et laev jõudis Helsingist Tallinna 21.39 ja nüüd oodatakse, et see viimaks reisijad peale võtaks ja Helsingi suunduks.

Laevafirma kodulehel on märgitud, et laev startis Helsingist tunduvalt hiljem tehnilistel põhjustel, mistap hilineb ka reis Tallinnast, kuna seda liini teenindab sama laev.

Loodetavasti laev peatselt stardib. Reisijad jõuavad Soome pealinna vastu südaööd.