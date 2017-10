FOTO | Vastvalminud superministeeriumis rajatakse musta kasti varjus läbimurret fuajeest trepikotta

Ministeeriumide ühishoone Pärnu mnt poolses tornis puudub hoone treppi kasutada soovivatel inimestel võimalus pääseda fuajee kaudu trepikotta. Jõudes järeldusele, et inimesed soovivad ka treppe kasutada, tekkis esimese korruse fuajee valge seina taustale must kast, mille varjus hakati ust rajama.

Suvel superministeeriumi Pärnu mnt poolses tornis tööd alustanud ametnikud, kes ei soovinud pikkades liftijärjekordades oodata, said üllatuse osaliseks — nimelt puudub fuajeest ligipääs trepikotta.

“Täiesti jabur, et esimeselt korruselt ehk fuajeest puudub trepikotta väljapääs — isegi ust ei ole,” imestab superministeeriumis toimuvaga kursis olev Delfi lugeja.

Torni viivast trepikojast on esimesel korrusel olemas väljapääs, mis viib otse õue. Samuti pääseb trepikojast ka keldrikorrusele, ent see on kasutatav ainult evakuatsiooni korral.

Üsna kiiresti jõuti järeldusele, et liftijärjekordade vähendamise ja kõndimissooviga ametnike huvides tuleb rajada fuajeest uks trepikotta.

Umbes pooleteise nädala eest tekkis tulevase ukse kohapeale valge seina taustale must kast, mille varjus läbimurret rajatakse.

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) turundus- ja sisekommunikatsioonijuht Mariaana Sõnajalg ütles Delfile, et hoonesisese liikumise projekteerimisel arvestati, et peamine liikumine korruste vahel toimub liftidega, mistõttu eraldi pääsu trepikojast fuajeesse ei rajatud. “Hoone kasutamise käigus on selgunud, et kõrgematele korrustele liikumiseks soovitakse liftide asemel kasutada rohkem treppe. Et muuta treppide kasutamine mugavamaks, rajame lisaks ligipääsule trepikotta õuest ka ligipääsu fuajeest,” selgitas Sõnajalg.