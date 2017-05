FOTO: Varitsema asunud piirivalvurid tabasid salasigarettide smugeldajad, appi tuli ka teenistuskoer

Reede öösel tabati Põlvamaal piiriäärsel alal kaks salasigarettide smugeldajat, kellele kohus mõistis kiirmenetluse korras kuupikkuse šokivangistuse.

Kella kahe paiku öösel avastasid piirivalvurid kahe inimese liikumise Värska vallas piiriäärsel alal. Piirivalvurid asusid varitsusse, et tuvastada kahtlust äratanud meeste tegevuse tagamaad. Tuvastati, et mehed olid kandnud seljas ka kaste, millega tavaliselt tuuakse ebaseaduslikult üle piiri maksumärgistuseta salasigarette, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Värska alevikus pidasid piirivalvurid 22-aastase ja 26-aastase mehe asjaolude selgitamiseks kinni ja viisid nad kordonisse. Kuna kahtlasi kaste nendega ei olnud, suunati piiriäärset ala kontrollima teenistuskoer, kes leidis kokku kuus salasigaretikasti. Järgmisel päeval toimunud kohtuistungil määrati mõlemale mehele kiirmenetluse korras kokkuleppemenetluse sätete järgi ühe kuu pikkune vangistus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Külli Zimmi sõnul on sellistel juhtudel väga oluline, et karistus määrataks kiiresti. „Kuna mehed olid pärit Venemaalt, suunduksid nad pärast teo toimepanemist sinna tagasi. Seejärel oleks neid väga keeruline toime pandud teo eest vastutusele võtta ja karistada,“ lisas Zimm. „Antud juhul tegutsesid kiirelt ja operatiivselt nii prokuratuur, piirivalvurid kui kohus ning õigusvastase teo sooritanud mehed mõisteti kohtu poolt süüdi,“ täpsustas prokurör.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm selgitas, et PPA on läbi aastate kasutanud kõiki seadusest tulenevaid võimalusi piiriülese salakaubanduse ohjamiseks. „Noortel meestel võiks olla oma eluga kõike muud paremat pihta hakata, kui kuritegeliku teenistuse tõttu terve kuu aega trellide taga istuda,“ leidis piirivalvejuht. Ta lisas, et lisaks karmile kohtupraktikale on salakaubanduse tõkestamisele kaasa aidanud ka piirivalvurite parem varustus ja nähtavust parandanud piiripuhastuse tööd. „Tänuväärse panuse on andnud ka piiriäärsed elanikud, kellega koostöös oleme mõnegi piirikurjategija tegevusele üheskoos punkti pannud,“ kirjeldas Tamm.

Kiirendatud kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur ja seda juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.