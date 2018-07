FOTO | Valga sünnitusosakonna sulgemise tagajärg: meedikud aitasid lapse ilmale tuua maantee ääres

Tartu kiirabibrigaadi liige jagas eile Facebookis postitust, kus on just aidatud ilmale väike ilmakodanik - seda maantee ääres.

"Positiivne päeva algus :) Hommikul 6:43 aitasime metsavahel autos ilmale uue ilmakodaniku Mia - palju õnne," kirjutas brigaadi liige eile.

Postimees kirjutab, et antud juhtum on otseselt Valga sünnitusosakonna sulgemise tagajärg - brigaad lihtsalt ei jõudnud Tartu sõita, sünnitus tuli enne vastu võtta.

Valga sünnitusosakond suleti 1. juulist. Kohalikud olid selle vastu. Märtsi lõpus kogunesid Valga pered isegi haigla juurde, et haigekassa otsuse vastu meelt avaldada. Lapseootel emad kinnitasid, et teadmatus, kas ja millega nad jõuavad vajalikul ajal ligi saja kilomeetri kaugusele Tartusse, muudab nad enne sünnitust närviliseks.

Tänavu sügisel suletakse ka Põlva haigla sünnitusosakond.

Riigihalduse minister Janek Mäggi sõnas aprilli lõpus "Aktuaalse kaamera" otse-eetris, et Eestis on võimalik sünnitada isegi põllu peal. "11 inimest Eestis sünnitab autos, selliseid asju juhtub kogu aeg. Valgas ja Põlvas on tingimused väga head ka pärast seda, kui valdav osa sünnitajaid hakkavad seda tegema Tartus, kus on ideaalsed tingimused olemas."