FOTO | Valga sünnitusosakonna sulgemise tagajärg: meedikud aitasid lapse ilmale tuua maantee ääres! Kas sotsiaalmeedias sellest pilti jaganud kiirabitöötaja kaotab töö?

Tartu kiirabibrigaadi liige jagas eile Facebookis postitust, kus on just aidatud ilmale väike ilmakodanik - seda maantee ääres.

"Positiivne päeva algus :) Hommikul 6:43 aitasime metsavahel autos ilmale uue ilmakodaniku Mia - palju õnne," kirjutas brigaadi liige eile Facebookis. Tartu Ülikooli kliinikumi pressiesindaja Kristi Tael sõnas täna Delfile: "Südamlikud õnnesoovid perele ja tänu ning tunnustus Tartu kiirabile. Ema ja laps on kliinikumis kosumas, nad palusid aega puhkamiseks."

Tänu ja tunnustuse kõrval saab Facebooki postituse teinud kiirabitöötaja otseselt tööandjalt noomida. Tartu kiirabi juhataja Ago Kõrgvee kinnitas Delfile, et pole välistatud, et see töötaja jääb isegi ametist ilma. "Võtan seletuskirja," rõhutas ta ja ütles, et mingi karistus kindlasti järgneb. Kõrgvee selgitas, et andmekaitseseaduse kohaselt ei tohi tervisehoiutöötajad patsiendi kohta andmeid avalikustada.

Praeguseks on postitus Facebookist kustutatud. Delfi on üritanud ka antud töötajaga ühendust saada, ent praeguseks pole see veel õnnestunud.

