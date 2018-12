FOTO: Vähiravifondi juht aasta viimase päeva korjandusest: midagi sellist pole me varem kunagi näinud

"Kogusin täna Stockmannis annetusi ja inimesed panid kasti mõne tunniga faktiliselt täis. Fondi lisandus ligi 3200 eurot, mille sarnast korjandust me pole seal varem kunagi näinud," teatas Tänavsuu Facebookis.

"See on tore julgustav punkt aastale. Eesti inimesed peavad igat elu väärtuslikuks ja meie oleme sama meelt. Uuel aastal sama hooga: esimene aktsioon on juba 01.01.2019. Et keegi ei jääks lootuse ja veel ühe võimaluseta," lisas Tänavsuu.

Vähiravifond on tänavu saanud rekordilise hulga abitaotlusi ning aidatud on sadu inimesi.