FOTO: Tugev tuul murdis Tsirguliinas puu, kurepesa pääses napilt

Täna Valgamaal Tsirguliina alevikus kella 17.40 ajal ei pidanud puu tuulele vastu ja kukkus risti keset sõiduteed.

Kohaliku elaniku sõnul läks õnneks, sest vaid lähedal asuvast kurepesast ja elektriliinidest kukkus puu vaid napilt mööda.

Liiklus oli kohapeal 20 minuti jagu häiritud, kuni saabusid Valga päästjad ja puu teelt ära koristasid.

Kohalik hoiatab, et sealsamas kõrval on ka teine mädanud puu, mis seab ohtu kurepesa ja elektriliinid. "Aja küsimus, kui see lendab kurepessa ja liinidesse."