FOTO | Toompuiesteel põrutas üks parkinud auto sisse teisele parkivale sõidukile

Täna pärastlõunal juhtus Toompuiesteel eriskummaline liiklusõnnetus, kus kokku põrkasid kaks pargitud ja ilma juhita autot. Nimelt ei olnud ühe auto juht ilmselt kasutanud käsipidurt, mistõttu hakkas sõiduk liikuma, sõitis üle tee, üle kõnnitee äärekivi ja muru ning lõpetas oma sõidu õuealal parkinud autole otsa põrutades. Keegi õnnetuses viga ei saanud, küll aga olid mõlemad sõidukid korralikult mõlkis.

Lõunapausil olnud autoomanikule teatati telefoni teel, et tema auto on sattunud avariisse - võib ette kujutada inimese hämmingut, kes lähedalasuvas kohvikus einestamiseks auto pealtnäha turvalisse kaugusesse sõiduteest parkis.

Lõunapaus katkestati aga teatega, et tema autole on sisse sõitnud teine sõiduk.

Politsei ei kommenteerinud õnnetust rohkem kui vaid nentides, et tegu oli kindlustusjuhtumiga.