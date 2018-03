FOTO | Tere tulemast: pärast aastatepikkust analüüsi sai selgeks, et Eestist leiti täitsa uus linnuliik

Ka kogenud linnuvaatlejatel tuleb ette, et vaadeldud liigi määrang saab kinnituse alles aastaid pärast linnu nägemist. Nii juhtus ka Eesti 388. linnuliigi hallrüdi esimese leiuga, kirjutab linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots linnuvaatleja.ee lehel.

Kolme päeva jooksul 3.-5. detsembrini 2011. aastal vaatlesime kolmekesi (Uku Paal, Mariliis Paal, Margus Ots) Saaremaal Rahuste rannakarjamaal rüdi, keda me kohe määrata ei osanud. Linnuraamatuid ja fotosid uurides ning teiste linnuvaatlejatega nõu pidades määrasime nähtud linnu esmalt leeterüdiks, kuna keegi teine Eesti rüdidest ei saanud ta kindlasti olla. Kahtlus siiski jäi, kuid võimaluse peale, et tegemist võib olla Eestis seni kohtamata linnuliigiga, ei osanud siis mõtelda.

Eelmise, 2017. aasta sügisel oma fotopanka korrastades nägi Uku Paal aastaid varem pildistatud rüdil tollal märkamata jäänud tunnust - linnu tagavarvast. Nimelt on leeterüdi ainuke rüdiliik, kellel tagavarvas üldse puudub, mistõttu ei saanud vaadeldud lind leeterüdi olla. Millist liiki me Rahustes ikkagi vaatlesime?

Fotode uuel, põhjalikumal analüüsimisel selgus lõpuks, et Rahustes nähtud lind oli Põhja-Ameerika arktilistel aladel pesitsev ning Kesk- ja Lõuna-Ameerikas talvitav hallrüdi (Calidris pusilla), kes on Euroopas haruldane eksikülaline. Liigimäärangut kinnitasid teiste hulgas ka määramiseksperdid ja mitmete linnumäärajate autorid Kevin Karlson ning Killian Mullarney. Linnuharulduste komisjon kinnitas hallrüdi vaatluse 23. märtsil 2018 ning Eesti linnuliikide nimestikus on nüüd 388 liiki. Eesti lähimatest naabritest on hallrüdi vaid korra Rootsis kohatud; Soome, Läti ja Leedu liiginimestikes hallrüdi puudub.