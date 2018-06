FOTO | Tartus jäi jalgrattur ülekäigurajal auto alla

Täna hommikul veidi enne kella 9 juhtus Tartus Jaama tänava Selveri juures liiklusõnnetus, kus jalgrattal reguleerimata ülekäigurada ületanud naine sai löögi sõiduautolt Toyota.

Jalgrattal sebra ületanud 58-aastane naine sai õnnetuses viga ning meedikud viisid ta haiglasse, teatas Lõuna politseiprefektuuri pressiesindaja Delfile. Avariipolitseinike sõnul olid mõlemad juhid kained ning 64-aastane sõiduautojuht omab juhtimisõigust. Õnnetuse täpsemad üksikasjad selguvad menetluse käigus.

Politsei tuletab meelde, et ülekäigurajal tuleb nii autojuhtidel kui ka kergliiklejatel olla alati väga tähelepanelik. Autojuhtidel tuleb ülekäigurajale lähenedes olla eriliselt valvas ning sealjuures arvestada kõikvõimalike segavate tegurite ja ootamatustega. Samuti peavad nii jalakäijad kui ka rattal liikujad alati veenduma selles, et autojuht on teeületajat märganud ning annab talle teed. Kahjuks võib ka väga lühiajaline tähalepanematus või kõrvaliste asjadega tegelemine väga kurvalt lõppeda.