FOTO | Tänuväärne tegu! Turvatöötajate abiga tabati õnnetuse teinud roolijoodik

Tulika tänavale parempööret tehes sõitis auto ohutussaarele, kostus vali ragin, sõiduk peatus korraks ja jätkas seejärel sõitu.

Turvatöötajad märkasid, et autost voolas õli välja ja otsustasid sõidukile patrullautoga järgneda, kuna arvasid, et Audi juht ei pannud õlileket tähele. G4S patrull järgnes Audile Paldiski maantee Cirkle K teenindusjaama, kus Audi tankuri juures peatus. Kui turvatöötajad autost väljunud juhiga vestlema asusid märkasid nad, et mehe olek on ebaadekvaatne. Üks turvatöötaja jäi Audi juhiga vestlema, teine teatas purjus autojuhist politseile.

Paari minutiga saabunud politseipatrull tuvastas Audi juhil alkoholijoobe, mille eest näeb seadus ette kriminaalkaristuse.

Kohale kutsuti ka päästjad, kes Tulika tänaval asfaldile valgunud õli kokku korjasid.

Politseinikud võtsid turvatöötajatelt juhtunu kohta ütlused ja viisid Audit juhtinud roolijoodiku jaoskonda.