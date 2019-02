FOTO | Tallinnas Liivalaia tänaval hakatakse "kommunistiga" lund koristama

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf sõnul tuleb nädalavahetuse sulailmad lume väljaveoks maksimaalselt ära kasutada. Klandorf, kes ka ise lubas Liivalaia tänavale kohale tulla, selgitas, et "kommunist" on nõukogudaegse konstruktsiooniga lumelaadur ja kõigile tallinlastele juba ammustest aegadest tuttav mehhanism. "Kui teeservades ei ole pargitud sõidukeid, on käpplaadur lume laadimistöödel asendamatu koristusmasin."

Lume- ja jääkoristustööd on eeloleval nädalavahetusel plaanis paljudel Tallinna tänavatel. Autoomanikele on linnal palve arvestada ajutiste parkimist piiravate liikluskorraldus vahenditega, et lumekoristustehnika ligi pääseks.

Kell 10.45 alustatakse töid Põhja-Tallinnas. Jääroobastest on kavas puhastada Härjapea, Roo, Vaniku ja Aarde tänav. Hommikul alates kella 10-st on koristustööd kavas Nõmmel Valdeku tänava ümbruses, Nõmme keskuse ja Rahumäe kalmistu vahelisel alal. Kell 11.30 alustatakse koristust Nelgi tänava lõigul Valdeku tänavas Kagu tänavani ja kõrvaltänavatel.

Lasnamäe kõrvaltänaval toimub teekatte tasandamine greideriga Võidujooksu, Liikuri, Silluse, Sõstramäe, Silde, Gaasi, Ruunaoja, Nuia, Tapri, Visase, Suur-Sõjamäe põik, Väike-Sõjamäe, Kesk-Sõjamäe, Vesse, Kriidi, Kantsi, Turba ja Armatuuri tänaval.