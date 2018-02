FOTO | Tallinnas Järvevana teel on suured ummikud

Tallinnas Järvevana teel oli täna mitu tundi suletud Ülemiste tunnel. Pärastlõunal olid aga piirkonnas jätkuvalt suured ummikud ning seda veel enne tipptundi.

Täna hommikul andis Tarktee teada, et kell 11-13 on suletud Lasnamäe suund Ülemiste tunnelis, et nädala eest juhtunud liiklusõnnetuse kahjustusi uurida. Liiklus on suunatud ümber Järvevana ja Tartu mnt kaudu, tööalal on kiiruspiirang.

Täna kella 14 paiku olid piirkonnas jätkuvalt suured ummikud. Eriti suured liiklusseisakud on Järvevana tee Tartu maantee poolses otsas.