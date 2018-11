FOTO | Tallinna lähedalt püüti rekordiline meriforell, mil pikkust pea meeter

Teadaolevalt on mõned sellest pisut suuremad meriforellid spinninguga Eestis merest küll aegade jooksul püütud, üks ka 10 kilogrammine, ent pikkuselt on nad lühemad olnud. Ka jäävad need 1930ndatesse ja paarikümne aasta tagusesse aega.

Selline purikas on väga haruldane ka põhjamaades, kus muidu ikka liigub suuremaid kalu. Püüdja enda sõnul võttis sellise pea meetripikkuse vetehiiglase kaldale toomine aega ainult 5 minutit ning kala tahtis samal ajal kogu varustusega merre põgeneda, mille vältimiseks tuli lihtsalt jõuga kala kinni hoida ning parimaid oskusi kasutada.

Eriti erakordseks teeb meriforelli püüdmise veel see, et kala püüti kinni Eesti landimeister Viljar Metsiku ehk kalameeste seas väga hinnatud ning kuulsa Wild vingerdise nimelise landiga.