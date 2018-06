FOTO | Tallinna kesklinnas tegutsevad vandaalid: viimase nädala jooksul on põlema pandud viis välikäimlat

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet ütles Delfile, et viimase nädala jooksul on südalinnas maha põletatud viis mobiilset tualetti.

"Vastab tõele, et kesklinnas tegutsevad vandaalid ja vähem kui nädalaga on põlema pandud suisa viis tualetti," ütles Svet ja lisas, et vandaalitsetud on Toompargis, Falgi pargis ja Tornide väljakul.

"Sarnaseid teateid on tulnud ka teistest linnaosadest, kuid kas neid võib omavahel seostada, ei tea," möönis Svet.

Kes või mis põhjusel linnaruumis tualette süütab ei ole Svetile teada. "Kuna linn rendib välikäimlaid ettevõttelt TOI TOI Eesti OÜ, siis leppisime kokku, et nemad teevad tuleval nädalal politseisse avalduse," märkis linnaosa vanem.

Sveti sõnul ei ole Kesklinna linnaosa valitsusse laekunud vihjeid võimalike süütajate kohta, ent palub siiski linnakodanikel olla tähelepanelikud ja valvsad. "Kui näete, et keegi lõhub või laamendab, siis kutsuge nad korrale või teavitage politseid," rõhutas ta.