FOTO | Stockmanni ristmiku foorid läksid jälle pimedaks

Täna veidi enne kella poolt nelja lakkasid Rävala puiestee ja Liivalaia ristmiku valgusfoorid töötamast. Praeguseks on ristmik jälle töös.

Tehnikud selgitasid valgusfooride katkemise põhjuse välja, milleks oli hetkeline voolukatkestus.

"Ma oletan, et see oli Eesti Energia poolt elektrikatkestus. Võibolla pani keegi kuskilt lühiühenduse ja see lõi korra voolu välja," selgitas olukorda Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Õnneks jõuti kiirelt asja tuumani ja vool saadi tagasi. Praeguseks on ristmik jälle töös.

Sama ristmiku, Tallinna ühe kõige tihadama liiklusega paiga foorid streikisid kevade poole tähelepanuväärse sagedusega.