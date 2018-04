FOTO: Sotsiaalministeerium püüab riiki jätta riigikontrolörita

Tänane nunnu piltuudis tuleb superministeeriumi lähistelt reklaamipostilt, kus seisab sotsiaalministeeriumi plakat kirjaga „Janar, ära mine!”

Täna hommikul tekkis superministeeriumi lähedal asuvale reklaamipostile Pärnu maantee ja Suur-Ameerika tänava nurgal suur plakat, millel sotsiaalministeeriumi praeguse asekantsleri Janar Holmi pilt ja tekst „Janar, ära mine!”.

Hiljuti uueks riigikontrolöriks valitud Janar Holm asub tuleval esmaspäeval tööle riigikontrolörina, täna on tema eelviimane tööpäev sotsiaalministeeriumis.

Kas sotsiaalministeerium püüab veel viimasel hetkel takistada oma asekantsleri lahkumist ja soovib jätta riiki riigikontrolörina?

„Meie väga hea kolleeg on ametit vahetamas ja kolleegid panid raha kokku, et talle näidata, kui väga hinnatud ta on,” selgitas ministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Volmer. Ta rõhutab, et selleks ei kulutatud sentigi maksumaksja raha.

Mida sümboliseerivad plakatil kolm kassi? „Kurvana maha jäävaid kolleege,” selgitas Volmer.

Plakat asub kohas, kust Janar Holm ministeeriumisse tööle tulles igal hommikul möödub. Kuidas Holm plakatile reageeris? "Ta vist pole seda veel märganud," muigas Volmer.