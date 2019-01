FOTO | Sotsiaalministeerium mängis Keila puuetega inimeste maja vastastele ninanipsu

Reklaam on osa sotsiaalministeeriumi kampaaniast tegijad.ee, mille eesmärgiks on aidata inimestel mõista, kuidas näevad maailma erivajadusega inimesed.

Keilas on tekitanud tüli puudega inimestele maja ehitamise mõte. Maja naabrid on linnavalitsuse teatel toonud puudega inimeste kodu üheks vastuargumendiks, et tegu on eliitrajooniga.

Aasta tagasi esitas Keila linnavalitsus Euroopa Liidu tõukerahast finantseeritava projekti, et luua Keila linna kogukonnas elamise teenuskohad. Seal hakkaksid elama kümme Keila linna vaimupuudega noort, kes saaksid grupikodus ise hakkama. Kolm kuud hiljem sai linna rahataotlus positiivse vastuse.

Pargi 37 naabrid aktiveerusid septembris, kui märkasid krundil AS-i Keila Vesi töid. Veel sama päeva õhtul käis üks naabritest Keila linna ehitusnõunikuga Pargi 39 kasutusloa taotlust arutamas ja küsis ühtlasi, mida Pargi 39 kõrvale rajatakse.

Vastus ei meeldinud neile. Vastupidi. Põhjuseid, miks see maja ei peaks sinna tulema, tuli kui oavarrest. Hiljem võtsid naabrid Keila linna vastu ette kohtutee.