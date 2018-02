FOTO | Sinimustvalged lehvimas: Eestist pärit neonatsid osalesid Bulgaarias paraadil, kus ülistati riigi kunagist esinatsi

Delfile saadetud vihje kohaselt oli Bulgaaria pealinnas Sofias rühm Eestist pärit neonatse, kes osalesid seal kunagise kohaliku natsiliidri Hristo Lukovi mälestuseks korraldatud paraadil. Kaitsepolitseil nende tegevuse kohta andmeid pole.

Paraad toimub igal aastal alatest 2003. aastast. See on põhjustanud teravaid proteste nii Bulgaarias, teistes Euroopa riikides, Ameerika Ühendriikides kui mujal maailmas. Paraadi on pidanud sobimatuks ka Bulgaaria siseminister ja Sofia linnapea. Protestide põhjuseks on olnud üritusel tehtud üleskutsed vägivallale ja inimeste tagakiusamisele nende rahvuse tõttu, samuti natsistlikust ideoloogiast tulenev juudivastasus.

Bulgaaria uudisteportaali The Sofia Globe andmetel võttis eile toimunud üritustelt peale Eestist pärit neonatside osa inimesi muuhulgas Venemaalt, Saksamaalt ja Rootsist.

Ürituse vastu protesteerivale petitsioonile on allkirja andnud 178 000 inimest. Sofias toimus ka neonatside korraldatava Lukovi paraadi vastane protestiparaad.

Lukov oli Teise maailmasõja ajal Bulgaaria sõjandusminister. Ta toetas natside vaateid ning tapeti 1943. aastal kommunistide poolt.