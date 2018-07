Pärnu-Tori maanteel pärast Sindit juhtus kella 20.51 ajal raske avarii, kui teelt sõitis välja sõiduauto Honda Civic. teatatsõitis sõiduauto honda civic, 34- ja 25 aastane naine viidi haiglasse raskete vigastusteta. sõitsid.

Honda ei põrganud kokku ühegi teise sõidukiga, miks see teelt välja sõitis, on esialgu teadmata, ütles politsei pressiesindaja Delfile. Autos sõitsid 34-aastane ja 25-aastane naisterahvas, mõlemad said raskeid vigastusi ja viidi haiglasse.