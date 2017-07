FOTO | SAPTKi portaal küsib kiriku infotahvli kaudu raha

Plakati pani infotahvlile üles koguduse õpetaja, kes on Objektiivi suur fänn.

Tähelepanelik lugeja saatis Delfile foto Ambla Maarja koguduse infotahvlist, kus kirkalt särav punane plakat kutsub üles tegema annetusi SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks propagandaportaalile Objektiiv.

Plakat peab Objektiivi annetuskampaaniat tagasihoidlikult "aasta olulisemaks annetustekampaaniaks", jättes seega pikalt selja taha kõik jõulutunnelid ja muud annetuste kogumised.

Ambla Maarja koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe kommentaaridest selgus, et koguduseõpetaja puhul on tegemist ise Objektiivi tegemistele kaasaelajaga ning ta pani SAPTKi poolt püsitoetajatele saadetud plakati üles, et ka teiste inimeste tähelepanu sellele sihtasutusele juhtida.

"Minu jaoks ei ole Objektiivi portaalil poliitilist ideed, vaid sellel on moraalne ja eetiline idee. Mina näen asja seda külge, et hoida traditsioonilisi väärtusi ja pereväärtusi, hoida seda mis piibliski on. See, mis on mehe ja naise vaheline asi," sõnas Linnasmäe.

Ta selgitas ka plakatil hõlmitsevat innustavat lauset "Erakordne võimalus – kõik annetused kahekordistuvad!"

Linnasmäe selgituste järgi kogutakse raha Objektiivile stuudio ja tehnika uuendamiseks ning kui püsiannetjatelt on piisav summa kokku saadud, panevad liikumise suurtoetajad ja sponsorid veel sama palju juurde.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku avalike suhete spetsialist Kalle Kõiv nentis, et igal kogudusel on õigus üles panna infotahvleid, mis on nende tõekspidamistega kooskõlas. Ka SAPTK puhul leidis Kõiv, et pigem nähakse nende puhul pereväärtuste hoidjat, mitte poliitilist liikumist.

"Ei ole olemas ühest reglementi, mida võib infotahvlitele üles panna, aga kindlasti tuleb jälgida, et seal ei tohiks olla kiriku õpetuste ja üldise fooni vastu midagi. Kaudselt võttes on SAPTK tõesti poliitika, aga teise nurga alt vaadates on nad pereväärtuste eest seismise läbi vägagi kirikuga seotud. Samas tuleb tõdeda, et kui neil oleksid mõned väga poliitilised või küsitavad sõnumid, siis peaks need plakatid üle vaatama. Ei saa öelda, et kirikul oleks nendega koostöö, et nende sihtasutuse asju me igal juhul üles paneksime. Meil pole kellegi suhtes sellist seisukohta, et temaga me suhtleme või temaga me ei suhtle," ütles Kõiv.

Objektiiv on sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks maailmavaadet propageeriv väljaanne. Tänasest uudisvalikust võib sealt leida läänemaailma halvustamist (pealkirjad nagu "Kanada ei erine Natsi-Saksamaast") ja Vene Föderatsiooni kiitmist (näiteks loos "Venemaal tähistati 8. juulil “seksuaalvähemuste” päeva asemel perekonna, armastuse ja truuduse päeva").