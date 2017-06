FOTO: Riigipea kohtus Norra Kuningriigi peaministri Erna Solbergiga

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Norra Kuningriigi peaministri Erna Solbergiga, et arutada Eesti ja Norra kahepoolseid suhteid, Brexiti kõnelusi ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete.

Riigipea sõnul on Eesti jaoks eesistumise ajal oluline hoida Euroopa Liidu ühtsust ja otsustusvõimet. President Kaljulaid avaldas lootust, et Eesti eesistumise ajal hakkab jää sulama ning mõistetakse, et tegelikult on Euroopa Liit enamikes valdkondades hästi hakkama saanud ja liikmesriikidele kasu toonud.

Norra peaminister Erna Solberg rõhutas, et peale Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust jääb Euroopa ühtsesse turgu endiselt 30 liiget, nende hulgas ka Norra, mistõttu on Norral samuti sügav huvi Brexiti kõneluste tulemuste vastu.

Pikemalt peatuti veel energiamajanduse ja –turgude teemal ning kaitsekoostööl Euroopa Liidus ja NATOs.