FOTO | Relvavennad pühendasid langenud vanemallohvitseridele mälestustahvli

Kaitseväelased avasid täna lahingukoolis mälestustahvli, mille pühendasid selle kooli lõpetanud ja sõjalistel operatsioonidel langenud vanemallohvitseridele.

Mälestustahvel on pühendatud Iraagis langenud vanemveebel Arre Illenzeerile ja Afganistanis langenud vanemveebel Ivar Brokile, veebel Allain Tikkole ja veebel Eerik Salmusele.

Lahingukooli veebli vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul on allohvitseridel Eestis väga oluline roll ning nende kogemused ja teadmised on äärmiselt hinnatud. "Mälestustahvli avamine on meie moodus näidata, et me ei unusta kunagi vanemallohvitsere ega nende panust Eesti riigi kaitsmisel," ütles vanemveebel Ojasoo mälestustahvli avamisel peetud kõnes.

Mälestustahvli avamisel võttis lisaks vanemveebel Ojasoole sõna ka lahingukooli ülem kolonelleitnant Madis Nõmme ning tahvli õnnistas sisse kaplan leitnant Anna-Liisa Vaher.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere.