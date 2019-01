FOTO | Ratas arutas Soome ettevõtjatega Eestisse investeerimist

Peaminister Jüri Ratas tõi kohtumisel esile, et Soome on Eesti jaoks olulisim ekspordipartner ning umbes veerand meie välisinvesteeringutest on pärit just sealt. „Geograafiline lähedus ja sarnane kultuur teevad Eesti ning Soome piiriülese koostöö lihtsaks. Meie mõningad erinevused muudavad selle samas vastastikku kasulikuks. Seetõttu suureneb jätkuvalt Eesti ja Soome ettevõtete arv, mis on seotud omandiõiguse või kaubandussuhete kaudu,“ lausus peaminister.

„Soome ettevõtetel on viimase 30 aasta jooksul olnud oluline roll Eesti majanduse kujundamisel. Oleme oma põhjanaabrite kapitaliinvesteeringutest ja teadmistest saanud palju kasu ning Eesti on nende abil kasvanud Soomele igati võrdseks partneriks. Põhjamaine ärikultuur ja sellele omased väärtused on saanud loomulikuks ka Eesti ettevõtlusele ning kui sellele liita sealsete turgude kättesaadavus, siis on see kõik aidanud sillutada meie ettevõtjate teed maailma,“ sõnas Ratas ning tõi esile ka mõlema riigi avatust ja paindlikkust, mis on olulised saavutamaks edu nüüdsel kiire tehnoloogilise muutuse ja üleilmastumise ajal.

Haridusse, innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse panustamine on mõlema riigi konkurentsivõime jaoks oluline ning Eesti pakub Ratase sõnul ettevõtetele igapäevaelu lihtsustamiseks kiiret ja mugavat digi-ärikeskkonda.

Euroopa Liidu digitaalsest siseturust kõneldes tõi peaminister Ratas esile Eesti ja Soome vahel toimivat digialast koostööd. „Peame jätkama tööd, et veelgi paremini kasutada näiteks digitaalallkirjastamise ja andmevahetuse võimalusi,“ ütles peaminister Ratas.

Kohtumisest võttis osa 20 ettevõtjat, kes tegutsevad peamiselt elektroonika, kaubanduse, tööstuse ning kinnisvaraarenduse valdkonnas. Enamik neist juba tegutseb Eestis.