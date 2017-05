FOTO: President Kersti Kaljulaid kohtus Poola peaministri Beata Szydłoga, jutuks tuli ka Rail Baltic

President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Poola peaministri Beata Szydłoga. Kohtumisel keskenduti kahe riigi koostööle nii julgeoleku valdkonnas kui ka suurtele taristuprojektidele, nagu Rail Balticu ehitus ja Balti energiavõrkude ühendamine Lääne-Euroopaga.

„Eesti ja Poola arusaamine rahvusvahelisest julgeolekuolukorrast on väga sarnane ning me teeme head koostööd NATO idatiiva turvalisuse tagamisel,“ ütles riigipea ja tõi esile poolakate panuse NATO Küberkaitsekeskuses. Ta avaldas lootust, et Poola õhujõud osalevad peagi ka Ämaris baseeruval NATO Balti õhuturbemissioonil, teatas presidendi kantselei.

Kohtumise keskne teema oli kahe riigi majanduskoostöö ja eeskätt suured, kogu regiooni ühendavad taristuprojektid. „Rail Baltic ei ole vaid kolme Balti riigi projekt, see on uus transpordikoridor, mis ühendab Põhja-Euroopat Euroopa südamega. Lõuna poole jõudmiseks on äärmiselt oluline, et Poola tunneb selle ühenduse vajalikkust ning peaminister Szydło seda kohtumisel ka kinnitas, mille üle on mul väga hea meel,“ ütles Kaljulaid.

Balti elektrivõrgu Kesk-Euroopa võrguga sünkroniseerimisel on ühtlasi oluline Poola panus ja riigipea avaldas lootust, et tehnilised ja poliitilised lepped selle protsessi elluviimiseks sõlmitakse juba sel aastal.

Peale selle räägiti kohtumisel Eesti prioriteetidest Euroopa Liidu eesistujana teisel poolaastal ja Euroopa Liidu tulevikust.