FOTO | PPA Tammsaare tee kontoris ulatus järjekord mitukümmend meetrit uksest välja

Tallinnas Tammsaare teel asuva politsei- ja piirivalveameti (PPA) kontoris tekkis täna ülipikk järjekord. PPA kinnitusel põhjustas selle tõsiasi, et alates aprillist avatakse esindused iga kuu viimasel neljapäeval tavapärasest hiljem.

"Tundub, et kedagi sisse ei lasta, kuna järjekord pole viimase 20 minuti jooksul liikunud," kirjeldas kohalviibija Delfile.

Vastab Lääne-Harju politseijaoskonna teenindustalituse juhataja Tiina Rekkaro ütles Delfile, et alates aprillist muutusid kõikide PPA teeninduste lahtiolekuajad. "Iga kuu viimasel neljapäeval on teenindused avatud pool päeva, et bürood saaksid koolitada töötajaid ja viia läbi vajalikke koosolekuid," ütles Rakkaro.

Tallinnas Tammsaare teel ning Pinna tänaval asuvad teenindused on kuu viimasel neljapäeval avatud kella 13–17. "Tammsaare teeninduses on tavapärane arv inimesi, kes ootasid teeninduse avamist ning võimalust võtta järjekorranumber. Vabandame ebameeldivuste pärast," ütles Rakkaro.