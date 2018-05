Politsei palus kaasabi välja selgitamaks 13-aastase Veroonica asukohta, kes lahkus 5. mail Tori alevikust oma kodust ega pole sinna tagasi jõudnud.

Tüdruk lahkus 5. mail Tori alevikust Pärnusse ja pidi õhtuks tagasi jõudma, kuid tänaseni polnud ta koju naasnud.

Täna hilisõhtul teatas politsei, et Veroonica on leitud ja temaga on kõik korras.